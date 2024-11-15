右腕を切断した元プロ野球投手の佐野慈紀さんが、左腕で初めて投球練習をする様子を公開した。【動画】左腕で初めて投球練習する佐野慈紀投球時に帽子を落とし、薄い頭髪を見せる『ピッカリ投法』で人気を集めた元右腕投手の佐野さん。2023年4月、糖尿病の影響で重症下肢虚血と診断され、右足中指を切断し、12月には指先を2本、さらに2024年5月、野球人生を支えてきた右腕を切断していた。それでも佐野さんは、大好きな野球