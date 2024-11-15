お笑い芸人のエハラマサヒロの妻・江原千鶴さんが14日に自身のアメブロを更新。長男・羽汰（うた）くんの就学時健診で聞かれたことを明かした。【映像】エハラマサヒロの妻が作ったお弁当（複数カット）この日、千鶴さんは「小学校の就学時健診でした！」というタイトルでブログを更新し「うたくんの就学時健診で、小学校にいってきました」と報告。「就学時健診は、内科、耳鼻科、歯科の先生が診察してくれて、聴覚と視力検査