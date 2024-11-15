Shivangi AcharyaManoj Kumar[ニューデリー １４日 ロイター] - インド政府が１４日発表した１０月の貿易収支は２７１億４０００万ドルの赤字となり、ロイターがまとめたエコノミスト予想（２２０億ドル）以上に拡大した。輸出が前年同月比で増加したが、輸入も増加した。９月の貿易赤字は２０７億８０００万ドルだった。１０月の輸出は前年同月比１７．２６％増の３９２億ドル、輸入は３．８８％増の６６３億４０００万ド