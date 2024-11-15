韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「붕어빵 （プンオパン）」の意味知ってる？「붕어빵 （プンオパン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「붕어（プンオ）」はある魚を表します。魚の名前がつく食べ物を想像してみてください。いったい、「붕어빵 （プンオパン）」はどう