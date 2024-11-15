BTS・JINが初ソロアルバム『Happy』のリリースを記念し、TikTokと特別なコラボを実施する。【写真】“日本ファン”？JINにキスを試みた決定的瞬間TikTokはJINのアルバムリリースを記念した「#Happy Project」キャンペーンで、独占プロフィールフレームの獲得ミッションを提供する。11月19日にはJINの「TikTokトラックリスト」独占ライブインタビューも公開する予定だ。（画像＝TikTok Korea）JINの1stソロアルバム『Happy』はJINの