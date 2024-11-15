プロレスと格闘技が地続きにあった時代、格闘3兄妹を結成した齋藤彰俊（59）は妥協なき突貫ファイトによってインディーマットで存在感を示すようになる。そして新日本プロレスに上がると、そこでは大ヒールとして小林邦明らと一線を超えた試合を連発。引退を直前に控えた本人の生々しい証言をもとに、数奇なレスラー半生に迫る！（前・中・後編の中編）【前編はこちら】ノア・齋藤彰俊が現役引退直前に独白「格闘技とプロレスを分