組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！脚の形をカバーしながらスマートな見た目は維持できる、ウエストと足首はキュッと締まった曲線フォルム。凹凸やアタリを拾わずゆるんでも見えない、出ては完売を繰り返す間違いなしの1本。裏地のない、軽くてしなやかなウール素材。ワンタックで太ももまわりに適度なゆとりを出してリラクシーに見せつつ、全体