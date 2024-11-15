JR土讃線の高知県日高村の日下駅から高知駅までの開通100周年を祝う記念式典が、11月15日に高知駅で行われました。■井上琢己キャスター「11月15日は龍馬の誕生日、そして日下駅から高知駅が開通した日で100周年なんです」大正13年、1924年に土讃線の日下駅から高知駅までの区間が開通し、11月15日でちょうど100周年を迎えました。JR高知駅では記念式典が開かれ、茺田知事と高知市の桑名市長、丑之助学園の園児が一緒