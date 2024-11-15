11月15日は土佐が生んだ幕末の英雄・坂本龍馬の誕生日です。高知市の中心商店街では生誕祭が開かれ、龍馬の誕生日を祝うバースデーケーキの点灯式が行われました。高知市の東洋電化中央公園では龍馬の誕生日をみんなで祝おうと午後5時半過ぎ、龍馬が生まれた高知市上町から歩いてきた提灯行列が到着し先ほど、生誕祭が始まりました。会場には189本のろうそくを立てた巨大なバースデーケーキが