11月15日は土佐が生んだ幕末の英雄・坂本龍馬の誕生日であり、命日です。龍馬が生まれた高知市上町では、記念の式典が開かれました。坂本龍馬は1835年の11月15日に現在の高知市上町で生まれ、1867年の同じ日に京都で暗殺されました。上町にある記念碑の前では15日に誕生祭がおこなわれ、茺田知事や坂本龍馬の子孫など関係者約60人のほか県内外の多くのファンが訪れ生誕を祝いました。龍馬誕生祭は今年で46回目で龍馬は今も、