高知県内の愛好家が丹精込めて育てたカンラン100鉢以上を展示する企画展が、11月15日から高知市の高知県立牧野植物園で開かれています。冬に細長い花弁の花を咲かせる園芸植物、カンラン。西日本の太平洋側に咲くラン科の植物で、牧野富太郎博士が学名を付けたとして知られます。高知市の県立牧野植物園では今年で20回目となる寒蘭展が11月15日から始まり、土佐愛蘭会など3つの団体の愛好家が丹精込めて育てたカンラン136点を展示