AKB48でタレントの柏木由紀（33）が15日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。金曜MCのミッツ・マングローブ（49）に、3人組お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1（33）との熱愛報道をイジられた。AKB48を卒業した柏木について、ミッツは「いい女になったなと思って」と感嘆。「それで、ぜひ番組（5時に夢中！）にいらしてって言った直後にハッピーですよ」と、すがちゃんとの報