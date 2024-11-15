16日（土）は西日本を中心に傘の出番となるでしょう。沖縄では、台風25号の影響で大雨となるおそれがあります。台風25号は今後、東よりに進み、17日（日）には熱帯低気圧に変わるでしょう。台風や熱帯低気圧から流れ込む湿った空気の影響で雨が降り、警報級の大雨となる可能性もあります。十分にご注意ください。西日本では午前中から雨の降る所が多いでしょう。東日本も雲に覆われ、午後は東海や関東の一部で雨が降りそうです。北