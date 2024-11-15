自民党はきょう、政治資金をチェックする第三者機関を設置することなどを盛り込んだ「骨子案」を取りまとめました。自民党は本当に「政治とカネ」の問題に“決着”をつけられるのでしょうか？日本時間のきょう午後、国際会議に出席するため、南米ペルーに到着した石破総理。出発前、自民党議員にある“宿題”を出していました。石破茂 総理「野党に言われたからやめますということでなく、自民党が率先してこの問題についてき