吉村洋文氏、金村龍那氏、松沢成文氏日本維新の会の代表選が17日告示される。15日までに共同代表の吉村洋文大阪府知事（49）ら4人が立候補を表明しており、衆院選の議席減を受けた党勢回復や、政治改革への姿勢などが主な争点となる。選挙戦は、知名度の高い吉村氏を軸に展開されそうだ。12月1日の臨時党大会で投開票され、新代表が選出される。代表選の立候補には、所属議員ら特別党員50人の推薦が必要となる。吉村氏のほか、