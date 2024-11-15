将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑む第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１５日、大阪府茨木市の複合施設「おにクル」で始まり、藤井竜王が午後６時６分、６２手目を封じて１日目を終えた。藤井竜王の２勝１敗で迎えた本局は、序盤で角を交換する「角換わり」の戦いとなった。佐々木八段が２７手目