記者会見でクラウドファンディングについて説明する被団協の事務局次長浜住治郎さん（右）＝15日午後、東京都千代田区今年のノーベル平和賞に決まった日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が15日、ノルウェー・オスロで12月10日に開かれる授賞式へ派遣する代表団の旅費や宿泊費を募るため、クラウドファンディングを始めたと発表した。目標金額は1千万円で、12月15日まで。被団協によると、授賞式に出席する代表団は31人で、