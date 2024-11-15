三笠宮妃百合子さまの葬儀にあたる「斂葬の儀」は26日に東京・文京区の豊島岡墓地で行われることになりました。三笠宮妃百合子さまが亡くなったことを受けて、宮内庁は、葬儀にあたる「斂葬の儀」を26日に東京・文京区の豊島岡墓地で行うと発表しました。喪主は孫の彬子さまです。皇族方や政府の要人らが参列しますが、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻は、慣例で出席されない見通しです。16日は納棺などの儀式が行われます。