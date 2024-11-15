ホテルのチェックアウト時、「どのような状態で部屋を後にするのが正解かわからない…」と困ってしまいがち。ビジネスホテルを全国に展開する「スーパーホテル」の公式TikTokアカウント（@superhotel_official）が、そんなお悩みについて動画で解説し、注目が集まっています。【動画】チェックアウトの際のお部屋の片づけ、必要？窓のスクリーンは開けておくと清掃時に助かる！▽窓のスクリーンは開ける？閉める？清掃の時は、窓を