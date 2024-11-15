世界保健機関（WHO）は14日、2023年の世界の麻疹症例は約1030万例で、2022年より20％増加したことを明らかにしました。世界的なワクチン接種不足が症例急増の主な原因とされています。WHOによりますと、麻疹は麻疹ワクチンを2回接種することで予防できるとしていますが、2023年に世界で2200万人以上の児童がワクチンの初回接種を逃したとのことです。WHOは、麻疹の流行を予防し、その脅威から人々を守るために、ワクチン2回の接種