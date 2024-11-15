日本代表は11月15日に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選で、インドネシア代表と敵地ジャカルタで対戦する。14人の帰化選手は７万人を超える熱烈なアウェーサポーターや以上に、日本が警戒すべきは、９月のオーストラリア戦でもボコボコだったゲロラ・ブン・カルノ・スタジアムの“ピッチ”かもしれない。前日練習で確認した限り、芝は深く、剥がれやすそうだった。南野拓実も前日練習の後に「今日、確認した