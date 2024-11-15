公職選挙法違反に問われた韓国の最大野党代表に有罪判決です。韓国の最大野党「共に民主党」の李在明代表は、2022年に行われた大統領選挙期間中に、市長時代に行った都市開発事業を巡る疑惑について虚偽の事実を述べたとして、公職選挙法違反の罪に問われていました。ソウル中央地裁は15日「選挙で有権者に虚偽の事実を公表すれば、民意が歪められる恐れがある」などとして、李代表に懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しまし