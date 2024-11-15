東北電力は１５日、女川原子力発電所（宮城県女川町、石巻市）２号機（出力８２・５万キロ・ワット）の発電と送電を開始したと発表した。東北電によると、同日午後６時、発電機と送電線を接続した。稼働停止期間が長かったことから、安全対策のため原子炉をこの後に一度停止し、機器や設備を改めて点検して再び稼働する。１２月頃に営業運転を開始し、年間で一般家庭約１６２万世帯分の使用電力量をまかなえるという。樋口康