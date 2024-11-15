「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表−韓国代表」（１５日、台北ドーム）１６日の台湾戦で先発する、阪神の才木浩人投手が台北ドームで調整した。マウンドを入念に確認するなど、初の海外の舞台を感じ取った。現地メディアによると１６日のチケットは完売。台湾は初戦の韓国戦で約４万人の観客で満員となり、熱狂的な応援で会場を盛り上げた。１６日も同じ状況になることが予想さ