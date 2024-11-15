事件があったのは、茨城・神栖市。バールのようなもので両替機を狙う2人組をカメラが捉えました。侵入から、わずか40秒で破壊。現場には、無理やりこじ開けられた跡や、壁にもえぐられた跡が確認できました。取材を進めると、同じ神栖市にある別のコインランドリーでも被害が出ていることが分かりました。防犯カメラの映像を確認してみると、14日午前3時ごろ、似た格好の黒ずくめの2人が店に侵入。狙いはやはり両替機で、同様にバ