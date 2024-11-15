今季限りで現役引退する横浜ＤｅＮＡの大田横浜ＤｅＮＡは１５日、戦力外通告を受けた大田泰示外野手が現役を引退すると発表した。日本野球機構（ＮＰＢ）で現役続行の道を模索していたが、オファーがなかったとみられ、１６年間の現役生活にピリオドを打つこととなった。