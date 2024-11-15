元HKT48田中美久（23）が15日、インスタグラムを更新。グアムで撮影のグラビアショットを多数公開した。田中は「ヤングガンガン表紙です。本日発売です」と報告。そして「グアムで何泊もして沢山撮ってきました。楽しかったです！ホテルもいい感じでした。プールも最高でした。インスタ映え狙っちゃいました」とつづり、胸の谷間あらわな水着姿を多数披露した。この投稿に「かわいすぎる」「プライベート感最高」「めっちゃかわ