株式会社Cygames（サイゲームス）は、ソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』において、11月15日より『転生したらスライムだった件』コラボ限定ガチャを開催した。【写真】コラボガチャに登場する「シオン」と「ディアブロ」のイラストをチェックコラボ限定ガチャは、レジェンドガチャから出現する一部装備と、イベント「転生したらスライムだった件 蒼空の楔編」登場コラボキャラ解放武器が出現するガチャだ。コラボ限