雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、15日までにエックスを更新。自身の体型の変化を明かすと、ファンから反響が寄せられた。【写真】16歳で妊娠・ギャルモデル、大胆な“グラビア姿”など（16枚）普段からエックスやインスタグラムにて、グラビアのオフショットや、水着姿、スタイル抜群の私服姿を披露している聖菜。先日は、「流石にスタイル良すぎて5度見されました」とつづり、夜の砂浜を背景に抜群のプロポー