Netflixドラマ『ザ・クラウン』でエリザベス女王を演じたイメルダ・スタウントンが、この度エリザベス女王の孫であるウィリアム皇太子から大英帝国勲章を授与され、「デイム」の称号を手にした。【写真】『ザ・クラウン』イメルダ・スタウントン演じるエリザベス女王Peopleによると、現地時間11月12日にウィンザー城で叙勲式が行われ、ウィリアム皇太子からイメルダに対し、大英帝国勲章デイム・コマンダー（DBE）が贈られたそ