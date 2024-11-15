◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本―韓国（１５日・台北ドーム）侍ジャパンの１次リーグ２戦目となる韓国戦のスタメンが発表された。試合開始は午後７時。侍ジャパンの先発メンバーは以下の通り１番・左翼桑原（ＤｅＮＡ）２番・二塁小園（広島）３番・中堅辰己（楽天）４番・右翼森下（阪神）５番・三塁栗原（ソフトバンク）６番・一塁牧（ＤｅＮＡ）７番・ＤＨ清