子どもたちの防災意識を高めようと、陸上自衛隊金沢駐屯地で15日、体験学習が行われました。バスで金沢駐屯地を訪れた子どもたち。こちらで行われたのが… 「上手上手」 宝達志水町と自衛隊とが協力して開催した防災体験授業です。防災意識を高めてもらうのが狙いで、宝達志水町内2つの小学校から4年生40人余りが参加しました。 「どんな形にするんだったけ？」「台形！！」「そう、台形に形を整えていきます」 こちら