明治大学は2024年11月15日、東京・神田にある「山の上ホテル」の土地と建物を取得したと発表した。ホテルは、川端康成や三島由紀夫ら多くの文豪に愛されてきたことで知られる。建物の老朽化を理由に24年2月から休館していた。山の上ホテルからの取得費は「非公表」明治大によれば、15日付で「山の上ホテル」の不動産を取得。創立150周年の記念事業の一環として、現状の外観を維持しながら改修した上で、ホテルとして営業再開する予