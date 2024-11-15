岡山市役所 三笠宮妃百合子さまが亡くなられたことを受け、岡山市は18日から当分の間、市役所本庁舎1階総合案内の隣に記帳所を設けます。受付時間は午前9時から午後5時までです。 また、市のホームページでも16日から電子記帳を受け付けます。