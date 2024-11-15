香川県庁 三笠宮妃百合子さまが亡くなられたことを受け、香川県は16日から当分の間、県庁本館1階エントランスホールに記帳所を設けます。 受付時間は午前9時から午後5時までです。土日は本館1階守衛室奥で受け付けます。