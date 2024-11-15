乳がんを公表しているタレントの梅宮アンナが１４日、フジテレビ「ＬａｄｙＧｏ」で、現在の乳がん治療の様子を告白。抗がん剤治療中に体重が増加したといい、ＭＣの鈴木唯アナ、上垣皓太朗アナを驚かせた。女性の心と体に関する最新情報を伝えることをコンセプトにこの日からスタートした「ＬａｄｙＧｏ」では、初回のゲストに梅宮を迎え、乳がん治療などについて聞いた。街の声として「治療しながら普段の生活はできる