2PMとしての活動に加え、「御史とジョイ〜朝鮮捜査ショー〜」「ヴィンチェンツォ」など俳優としても活躍中のテギョン単独の来日イベントが2年ぶりに開催される。今年は映画「グランメゾン・パリ」やNetflixシリーズ「ソウルメイト」への出演が決定し、俳優として活動の幅をさらに広げているテギョン。昨年のイベントでは、近況トーク・ゲームから歌まで、アーティストと俳優の両面を堪能できるステージとなった。今回もファンととS