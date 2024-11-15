東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 19426.34（-9.47-0.05%） 中国上海総合指数 3330.73（-49.11-1.45%） 台湾加権指数 22742.77（+27.39+0.12%） 韓国総合株価指数 2416.86（-2.00-0.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8285.15（+61.20+0.74%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77580.31（休場） １５日のアジア株は総じて下落。前日の米国株の下落を受けて、売り優勢で推移する市場が多くみられ