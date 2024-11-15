ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５ｂｐと横ばい伊１２１ｂｐと縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.348 フランス3.094（+75） イタリア3.558（+121） スペイン3.06（+71） オランダ2.585（+24） ギリシャ3.187（+84） ポルトガル2.805（+46） ベルギー2.937（+59） オーストリア2.798（+45） アイルラ