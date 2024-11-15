テレビ朝日「アメトーーク」が１４日、放送され、「アメトーークにハマってない芸人」が５人が集結した。東野幸治のプレゼンツで、インパルス堤下敦、トータルテンボス大村朋宏、バイク川崎バイク、ダイノジ大地洋輔の４人が登場した。しかし、東野はメンツに若干不満げな様子。「俺のメモでは、ダイノジは大谷（ノブ彦）のはずやったんですよ」と実は、大地の相方を招聘（しょうへい）したことを明かした。「そしたら、大谷