元TBSアナウンサーでタレント、エッセイストの小島慶子（52）が15日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、年収103万円の壁の引き上げをめぐる議論で、国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が総務省から各地方自治体へ、引き上げに反対するよう申し入れていたと主張していることについて、自身の意見を語った。13日の同番組に出演した玉木氏は、総務省から全国知事会に対し、10