将棋の藤井聡太竜王（22）＝王将など7冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（30）を迎える第37期竜王戦7番勝負第4局は15日、大阪府茨木市の複合施設「おにクル」で1日目が始まり午後6時6分、藤井が62手目を封じて指し掛けとなった。藤井の2勝1敗で迎え、佐々木の先手で始まった。飛車先の歩を2手ずつ伸ばし合った5手目、佐々木が角道を開けて角換わり志向を示した。相手の戦型選択を受け入れる傾向にある藤井も、角頭を守る金上がりで