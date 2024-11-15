◇大相撲九州場所6日目（2024年11月15日福岡国際センター）優勝経験を持つ東前頭2枚目の若隆景（29＝荒汐部屋）が新大関の大の里（24＝二所ノ関部屋）を押し出し4勝2敗とした。4日目に琴桜、5日目に豊昇龍と大関戦に連敗した実力者が“3連戦”の最後に意地を見せた。立ち合いは右差し狙いの大の里がやや踏み込んだようにも見えた。しかし若隆景は低い体勢を崩さず、強烈な左おっつけで対抗。我慢しきれない様子で大の里が