連日、サプライズ人事を発表しているアメリカのトランプ次期大統領。医療分野などを所管する厚生長官に指名したのは、ワクチンに「否定的な」発言や風変わりな言動が話題になった人物でした。トランプ次期大統領（SNS）「（新政権の）厚生省の長官にロバート・ケネディ・ジュニア氏の指名を発表できることを嬉しく思う」ケネディ氏は民主党のジョン・F・ケネディ元大統領の甥で、父親はロバート・F・ケネディ元司法長官です。名門