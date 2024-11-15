15日、フィリピンのブスアンガ島コロンの空港で、沖縄県から訪れたいとこの香村幸男さん（左）を出迎えたアカヒジ・サムエルさん（共同）【コロン共同】太平洋戦争中にフィリピンのブスアンガ島で沖縄県出身の父を反日ゲリラに射殺され、無国籍で残された日系2世アカヒジ・サムエルさん（82）が念願の日本国籍回復を果たした。居住地の同島コロンを15日、初訪問した沖縄県のいとこ3人から伝えられ、歓喜を分かち合った。サムエ