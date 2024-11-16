自民、公明、国民民主３党の政調会長は１５日、国会内で会談し、政府が月内策定を目指す総合経済対策について協議した。自公側が政府案を説明。国民民主側は持ち帰って検討する考えを示した。１８日に改めて会談する。国民民主が強く主張する「年収１０３万円の壁」の見直しをどう反映させるかが焦点だ。会談は約５０分間で、自民の小野寺五典、公明の岡本三成、国民民主の浜口誠各氏が出席した。政府案は、電気・ガス代補助