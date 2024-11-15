大相撲九州場所６日目（１５日・福岡国際センター）――大関豊昇龍は熱海富士の勇み足で星を拾い、初日から６連勝。新大関の大の里が若隆景に押し出され、手痛い２敗目を喫した。若隆景は２場所連続で大の里に勝利。大関琴桜は阿炎を押し出して５勝。関脇大栄翔は美ノ海にはたき込まれて３敗。５連敗していた関脇霧島が平戸海を下手出し投げで下し、ようやく初日を出した。小結正代が小結若元春を引き落として２勝目。