きょう、7月から9月のGDP＝国内総生産が発表されました。2四半期連続のプラス成長ですが、現役世代からは「消費より貯蓄」との声もあがっています。スーパーの棚を埋めるパックご飯。実は今回、これがGDPの成長を支えました。内閣府が発表した今年7月から9月期のGDPは、年率で0.9％のプラスとなり、2四半期連続のプラス成長となりました。押し上げたのは、2期連続でプラスとなった個人消費です。台風や南海トラフ地震臨時情報を受