Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月15日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）。他の3選手は、個人3ケタプラスと好調の中、白鳥は▲52.7と苦戦中。3人が作るカゴから飛び立ち、会心の勝利を収められるか。【映像】強敵に囲まれた白鳥翔、飛び立てるか（生中継）常勝軍団・渋谷ABEMASも、今シーズンは開幕からどうにも勢いがつかない。少しずつ減らせてきたと思え