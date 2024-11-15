三笠宮妃百合子さまが、けさ、逝去されたことを受け、天皇皇后両陛下や皇族方が相次ぎ弔問に訪れました。百合子さまの逝去を受け、両陛下や長女の愛子さまが喪服姿で赤坂御用地に入られたほか、上皇ご夫妻や秋篠宮ご一家も宮邸を訪れ、百合子さまを偲ばれたということです。百合子さまは皇室最高齢の101歳で、昭和天皇の弟・三笠宮さまと結婚し5人のお子さまに恵まれました。社会福祉法人「母子愛育会」では長年、総裁を務め、出産